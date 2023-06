Batteries : le Parlement européen adopte de nouvelles règles

C'est par 587 voix pour, 9 contre et 20 abstentions que les députés ont approuvé l'accord conclu avec le Conseil fin 2022.

Parmi les mesures mises en avant, on retrouve « une déclaration et une étiquette d’empreinte carbone obligatoires », des batteries portables facilement remplaçables, des objectifs en matière de collecte des déchets et des niveaux minimaux de matériaux récupérés.

Reste maintenant au Conseil d'approuver formellement le texte. Il pourra ensuite être publié au Journal officiel de l'UE et enfin être appliqué.