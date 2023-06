Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft bloqué par un juge aux États-Unis

Au cours des derniers mois, l'autorité britannique de la concurrence (CMA) a dit non à ce rachat annoncé en janvier 2022, tandis que l'Europe a dit oui sous condition.

De son côté, la FTC américaine est également fermement opposée à cette transaction. Elle a lancé une procédure administrative et une audience est prévue pour cet été, « mais des articles de presse ont circulé "suggérant que (Microsoft et Activision) envisageaient sérieusement de finaliser l’acquisition" malgré cette procédure et l’interdiction de la CMA », explique l'AFP.

Face à cette situation, la FTC a demandé à un tribunal de bloquer l'opération en attendant que la procédure en cours soit terminée. Un juge vient d'accéder à cette requête selon Reuters.