Noctua : un kit pour décaler le ventirad AM5 de 7 mm et baisser la température de 1 à 3°C

Le fabricant explique que sur les processeurs d'AMD, la partie qui chauffe le plus ne se trouve pas au centre, mais vers le bas du processeur. Il propose ainsi de nouvelles barres de montage prenant en compte cette conception et décalant légèrement le ventirad vers le bas du socket. Une vidéo de présentation permet de bien comprendre de quoi il s'agit.

Ce n'est pas nouveau, et on retrouvait déjà cette spécificité sur AM4, mais Noctua n'avait alors « constaté que des améliorations relativement faibles dans la plage de 0,5 à 1 °C », explique Roland Mossig (PDG de Noctua). Sur AM5, il en est autrement avec un gain typique compris entre 1 et 3°C. Bien que pensé pour AM5, l'adaptateur Noctua peut aussi être utilisé sur AM4.

Quatre kits sont disponibles en fonction de votre ventirad (NM-AMB12, NM-AMB13, NM-AMB14 et NM-AMB15). Le kit est proposé à 4,90 euros sur Amazon. Une foire aux questions est disponible par ici pour plus de détails.