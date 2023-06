La branche suisse de l’ONG Algorithm Watch a publié un atlas de l’automatisation en Suisse.

Le but, explique-t-elle dans sa présentation : permettre un débat plus informé, en donnant des informations précises sur les espaces sociaux dans lesquels des algorithmes sont déployés.

La base de données ne « vise pas l’exhaustivité », précise AlgorithmWatch, mais permet d’illustrer des cas d’usages développés dans le secteur public comme privé, que ce soit pour de la prise de décision, de la prédiction, de la recommandation ou tout autre cas influant sur des décisions humaines ou produisant du contenu utilisé ensuite par les humains.

On y trouve ainsi une sélection d’outils en fonction des cantons, ou du type de population recherchée – population générale, demandeurs d’emploi, propriétaires de voiture, etc. Entre autres exemples, on apprend ainsi le recours aux technologies de Clearview par la police et les administrations de Saint Gallen et Zürich, ou à celles d’IBM (Watson Health et Watson for genomics) par les institutions médicales de Genève.