DAS Synology BeeDrive : un SSD externe USB Type-C à 10 Gb/s, avec logiciel maison de sauvegarde

Des SSD externes, il en existe des dizaines de versions différentes, au bas mot. Afin de se démarquer, Synology mise sur la partie logicielle, un point fort de ses NAS.

Le fabricant ne réinvente pas la roue : « Sélectionnez n'importe quel dossier que vous souhaitez sauvegarder. Toutes les modifications seront répliquées sur BeeDrive dès qu'elles se produiront, et jusqu'à cinq versions antérieures seront conservées en cas d'écrasement accidentel ».

Sur mobile, « BeeDrive vous permet de sauvegarder rapidement vos photos et vidéos via le Wi-Fi, ce qui vous permet de libérer l'espace de stockage de votre périphérique ». Mais ne cherchez pas dans les caractéristiques techniques la version du Wi-Fi supportée : BeeDrive n’a pas ce type de connexion.

Pour que la sauvegarde fonctionne, il faut que le smartphone et l’ordinateur sur lequel est branché le SSD externe soient sur le même réseau local. Une fonction BeeDrop permet aussi de transférer des fichiers d'iOS ou Android vers Windows.

Cachem nous propose un test du BeeDrive, permettant de mieux cerner les fonctionnalités logicielles. Dans l’ensemble, la facilité d’utilisation est bien présente, mais notre confrère regrette « qu’on ait l’obligation d’avoir un compte Synology pour l’utiliser. Il serait également intéressant de pouvoir créer des dossiers chiffrés directement avec le logiciel et/ou de pouvoir chiffrer les données avant la sauvegarde ».

BeeDrive est d’ores et déjà en vente à 151,14 euros pour 1 To et 251,94 euros pour 2 To.