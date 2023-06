Meta publie MusicGen, un algorithme de génération de musique

L’équipe de recherche audio de Meta vient de publier un modèle de langage open source, MusicGen, capable de générer des morceaux à partir de requêtes (prompts) textuelles.

L’idée est très proche de celle d’un ChatGPT : l’internaute peut décrire le style de musique voulu, télécharger un morceau en guise d’exemple si besoin, puis n’a plus qu’à cliquer sur « générer ». Entraîné sur 20 000 heures de musique sous licence (dont 10 000 de morceaux en haute qualité et des données tirées des bibliothèques de Shutterstock et Pond5), l’outil fait suite à un générateur similaire publié début mai par Google, Music LM.