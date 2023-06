Google DeepMind annonce transformer les algorithmes de tri grâce à AlphaDev

Les algorithmes de tri et de hachage sont utilisés des milliards de fois chaque jour – et leur exigence d’efficacité croît avec l’augmentation de la demande computationnelle.

Dans un article publié dans Nature, les équipes de GoogleMind détaillent comment l’intelligence artificielle peut aider à transformer les pratiques. En substance, l’équipe a demandé à un modèle d’apprentissage profond par renforcement, AlphaDev, de trouver de meilleures routines algorithmiques de tri. Le modèle a été construit en s’inspirant d’AlphaZero et Alpha Go, deux IA spécialisées dans les jeux.

En travaillant sur les niveaux d’instructions de bas-niveau plutôt qu’à l’étape des langages de haut niveau (qu’est C++, comme Java ou Python), AlphaDev a produit un algorithme de tri plus efficace que ce qui avait jusque-là été humainement imaginé pour trier des séries de données, explique l’équipe de DeepMind dans un article de blog. L’algorithme en question s’est révélé 70 % plus rapide que le meilleur algorithme connu pour le tri d’une liste de cinq éléments. Un autre a fait 1,7 % plus rapide que l’existant pour trier une liste de 250 000 éléments. L’équipe a traduit les algorithmes en C++ et les a publiés en open source.