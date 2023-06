Microélectronique et communication : la Commission européenne autorise 8,1 milliards d'aides d'État

Elle a en effet autorisé « un projet important d'intérêt européen commun («PIIEC») visant à soutenir la recherche, l'innovation et le premier déploiement industriel dans le domaine de la microélectronique et des technologies de communication tout au long de la chaîne de valeur ».

Ce projet « PIIEC ME/TC » est élaboré par 14 pays, dont la France. « Les États membres fourniront jusqu'à 8,1 milliards d'euros de fonds publics, ce qui devrait permettre de mobiliser 13,7 milliards d'euros supplémentaires d'investissements privés ».

Le gouvernement précise que l’on retrouve « 12 entreprises françaises parmi les 67 projets soutenus par 14 États membres dans le cadre du PIIEC » et qu’ils « mobiliseront plus de 7 milliards d'euros d'investissement au total ».

Deux axes de développement sont mis en avant par la Commission européenne : créer « des solutions innovantes en matière de microélectronique et de communication » et mettre « au point des systèmes électroniques et des méthodes de fabrication économes en énergie et en ressources ».

Les premiers produits pourraient arriver dès 2025, tandis que « l'achèvement du projet global est prévu pour 2032 ».