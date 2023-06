Twitter refuse de payer sa facture Google Cloud

Selon Plateformer, le réseau social aurait refusé de payer sa facture auprès de Google Cloud alors que le contrat entre les deux entreprises est en cours de renouvellement.

Si Twitter possède ses propres serveurs pour une bonne partie de ses services, certains, comme ceux utilisés pour la lutte contre le spam, la suppression des contenus pédopornographiques et la protection des comptes sont hébergés par Google via un contrat pluriannuel signé avant l'arrivée d'Elon Musk à la tête de l'entreprise. Et le réseau social tente de renégocier son contrat en utilisant les divers moyens qui lui sont à sa disposition.