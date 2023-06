Publication de Debian 12 « Bookworm » après un an, neuf mois et vingt-huit jours de développement

Le projet Debian a annoncé sa nouvelle version stable 12 (nom de code Bookworm).

La distribution rappelle que suite au vote de la Résolution générale sur les microprogrammes non libres de 2022, une nouvelle section d'archive a été introduite permettant de séparer les microprogrammes non libres et que la plupart ont migré de « non-free » à « non-free-firmware » :

« Dans la mesure où les microprogrammes non-free ont migré vers une composante de l'archive qui leur est dédiée, si vous avez des microprogrammes non libres installés, il est recommandé d'ajouter non-free-firmware aux fichiers sources-list d'APT ».

Debian 12 Bookworm contient par ailleurs 11 089 nouveaux paquets pour un total de 64 419, dont 43 254 paquets ont été mis à jour, avec un nombre significatif (6 296) marqués comme « obsolètes » et supprimés.

Nous nous étions penchés sur les nouveautés de cette version durant la phase bêta. Bookworm fournit une vaste modernisation du système, sur la base d'un noyau Linux 6.1.

Au détour d’une mailing, Jonathan Wiltshire (développeur Debian) explique que l’architecture RISC-V (64 bits) pourrait bientôt être supportée : « bien qu'il ne soit pas encore dans la liste officielle des architectures, le portage de riscv64 progresse bien. Nous espérons être en mesure d'expédier Trixie [alias Debian 13, ndlr] avec prise en charge de riscv64 ».