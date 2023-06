Xbox et les données personnelles des moins de 13 ans : amende de 20 millions de dollars pour Microsoft

Dans son communiqué, la FTC américaine propose un résumé des griefs. Elle reproche à Microsoft d’avoir récolté « des informations personnelles auprès d’enfants de moins de 13 ans avant d’en informer leurs parents et d’obtenir leur consentement », de ne pas avoir « informé les parents des informations que l’entreprise recueille auprès des enfants, des raisons pour lesquelles elle les recueille et du fait qu’elle en divulgue certaines à des tiers » et enfin en « en conservant les données personnelles des enfants plus longtemps qu’il n’était raisonnablement nécessaire ».

Microsoft va ainsi payer 20 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites de la FTC. Cette décision doit encore être approuvée par un tribunal pour entrée en vigueur. Un porte-parole de Microsoft confirme à l’AFP que Xbox « s'engageait à se conformer » à cette décision. Un nouveau système d'identification sera proposé pour les plus jeunes.