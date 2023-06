Amazon : 30 millions de dollars à la FTC pour éviter les poursuites pour espionnage de clientes et violation de vie privées d'enfants

Amazon et l’Agence américaine de protection des consommateurs (Federal Trade Commission, FTC) viennent de tomber d'accord sur le règlement de deux paiements dont le total fait un peu plus de 30 millions de dollars concernant des violations de la vie privée des produits Ring et Alexa de l'entreprise, explique Le Washington Post.

La première, d'un montant de 5,8 millions de dollars, porte sur l'interphone Ring équipé de caméras d'intérieur, racheté par Amazon en 2018. La FTC a établi qu'un ancien employé avait espionné en 2017 et pendant plusieurs mois au moins 81 clientes et employées de Ring dans leurs chambres et salles de bain.

« Sans être détecté par Ring, l'employé a continué à espionner durant des mois », explique la FTC. Le fautif aurait été finalement licencié après avoir été repéré par un de ses collègues. Selon la FTC, Ring donnait à l'époque un accès illimité à ses employés aux vidéos de ses clients. Depuis début 2019, l'entreprise a changé de politique, la plupart de ses employés et sous-traitants ne pouvant accéder aux vidéos qu'après consentement explicite des clients.

Amazon s'est engagé aussi à payer une amende de 25 millions de dollars concernant Alexa et le non-respect de la vie privée de plus de 800 000 enfants de moins de 13 ans. Selon la FTC, l'entreprise n'a pas supprimé certains enregistrements les concernant alors que leurs parents l'avaient demandé et les a conservés plus longtemps que nécessaire.

L'agence de presse Reuters fait remarquer que ces amendes « ne représentent qu'une fraction du bénéfice de 3,2 milliards de dollars réalisé par Amazon au premier trimestre ».

Ces accords devraient éviter à Amazon de passer en procès s'ils sont validés par la justice.