En dépit des vagues de licenciements dans la tech, l'open source et Linux recrutent

« En dépit de ce que disent les journaux, 57 % des entreprises augmenteront leur personnel cette année », a déclaré Hilary Carter, vice-présidente de la recherche et de la communication à la Fondation Linux, lors de son discours d'ouverture de l'Open Source Summit North America à Vancouver, au Canada, rapporte ZDNet.

En dépit des nombreuses annonces de licenciements, ces derniers temps, le taux de chômage dans le secteur technologique n'aurait augmenté que de seulement 2,3 % en avril, et la demande de talents techniques resterait « forte en particulier dans le cloud et les conteneurs, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique », relève ZDNet :

« Qu'est-ce que ces domaines technologiques ont en commun ? La réponse est qu'ils dépendent tous fortement des technologies open source et Linux. »

Et ce, quand bien même Red Hat a, lui aussi, annoncé le licenciement d' « un peu moins de 4 % » de ses employés.

Si la Fondation Linux a constaté que les postes techniques de haut niveau sont ceux qui subissent les plus fortes réductions, elle relève que 70 % des entreprises interrogées « offrent à leur personnel technique existant des possibilités de formation aux nouvelles technologies », parce qu' « il n'y a pas assez d'experts dans les technologies en vogue, telles que Kubernetes et l'IA générative » :

« Si votre entreprise ne souhaite pas vous aider à acquérir de nouvelles compétences, c'est un signal d'alarme. La Fondation Linux a constaté que l'investissement dans l'amélioration des compétences est vital pour les entreprises qui cherchent à suivre les technologies émergentes et à rester compétitives sur le marché. »

80 % des professionnels des ressources humaines s'appuieraient en outre sur les certifications pour prendre des décisions en matière d'embauche, les diplômes universitaires n'étant plus considérés comme suffisants pour témoigner des compétences des postulants : « les entreprises qui ont répondu à l'étude de la Fondation Linux ont estimé que l'amélioration des compétences (91 %) et les certifications (77 %) sont plus importantes qu'une formation universitaire (58 %) ».

« Les temps ont été durs », relève Jim Zemlin, directeur exécutif de la Fondation Linux, au sujet des vagues de licenciements ces derniers temps, « au nom de la réduction des coûts » :

« Mais l'open source est à contre-courant de ces tendances. La Fondation Linux elle-même, par exemple, a connu le meilleur premier trimestre de son histoire. Je vois donc un peu d'espoir là où il y a de l'obscurité. »