Les abonnés YouTube Premium vont avoir un meilleur 1080p sur iOS

Dans un billet de blog, Google a révélé plusieurs nouveautés en approche pour ses abonnés Premium. L’une d’elles est un 1080p de meilleure qualité pour l’application iOS, décrit comme plus clair et plus précis.

D’autres fonctions vont aussi arriver. Sur Android par exemple, de nouveaux moyens de regarder des vidéos seront ajoutés, comme avec Meet Live Sharing. Toutes les personnes de la session pourront regarder la vidéo ensemble, même si d’autres personnes ne sont pas abonnées Premium. Dans les semaines qui viennent, les utilisateurs d’iOS pourront faire la même chose via FaceTime.

Sur les portables et tablettes, il va être possible d’ajouter des vidéos à la file d’attente pour qu’elles soient lues les unes à la suite des autres, sans devoir les sélectionner manuellement à chaque fois. Il sera également possible d’activer les Smart Downloads pour que les appareils téléchargent automatiquement les vidéos recommandées quand une connexion Wi-Fi est active.

Enfin, il sera possible de mettre une vidéo en pause sur un appareil et de reprendre au même endroit sur un autre, qu’il s’agisse des versions web, Android ou iOS.