Les PowerToys 0.69 intègrent un outil de prévisualisation pour les fichiers de registre

Vous manipulez régulièrement des fichiers .reg ? La dernière mouture des PowerToys pourrait vous intéresser.

Elle intègre un nouveau venu, Registry Preview, qui permet de prévisualiser et éditer les informations contenues. Une opération déjà possible avec des applications simples comme le Bloc-notes, mais avec une interface plus adaptée.

La version 0.69 apporte également une série de correctifs, ainsi que plusieurs améliorations, comme de meilleures performances dans PowerRename, la possibilité de désactiver la génération de miniatures dans Run, ou encore le support du DPI de la barre d’outils dans Mute.