Google et Amazon découvrent le droit du travail en Europe

Alors qu'elles ont annoncé chacune un nombre important de licenciements ces derniers mois, les multinationales américaines du numérique « découvrent aujourd'hui à quel point il est difficile de réduire les effectifs en Europe », explique Bloomberg.

Aux États-Unis, Google, Amazon et leurs concurrents ont pu licencier sans rencontrer le moindre obstacle des milliers de salariés. Mais après des années d'implantation en Europe, elles semblent découvrir ses lois sociales et voient leurs plans de licenciements bloqués car hors des procédures adéquates.

Bloomberg explique qu'en France, la société mère de Google, Alphabet, doit finalement se reporter vers une procédure de proposition de départs volontaires, en espérant que suffisamment de salariés acceptent le montant des indemnités de départ. Selon le média économique américain, Amazon aurait proposé à certains cadres de démissionner en échange d'un an de salaire.

En Allemagne, Google est obligée de négocier avec des comités d'entreprises avant de procéder aux licenciements.

« En raison de ces exigences, les filiales de Google en Allemagne et en France seront parmi les dernières à être affectées par les réductions, si tant est qu'elles le soient », explique Bloomberg.

Le média américain compare cette situation à celle du Royaume-Uni, « où les protections du travail ne sont pas aussi strictes, on estime que 500 des 8 000 employés de Google devront partir ». Bloomberg donne aussi le chiffre de 240 licenciements chez Google en Irlande et plus de 200 en Suisse.