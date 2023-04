Opt-out : en réponse au « formulaire de l'enfer de Facebook », noyb lance son propre formulaire

Comme indiqué la semaine passée, explique l'ONG noyb, Meta a changé la base juridique de ses pratiques de ciblage publicitaire, « passant d'une pratique illégale à l'autre » :

« Au lieu de donner aux utilisateurs une option oui/non ("consentement") comme le prévoit le RGPD, Meta prétend maintenant (illégalement) avoir un "intérêt légitime" à suivre les utilisateurs et permet un "opt-out" via le formulaire en ligne le plus compliqué que l'on puisse imaginer. »

« Au lieu de fournir un simple "bouton" pour se désinscrire », déplore noyb, Meta demande aux utilisateurs de remplir un « formulaire caché », qualifié de « formulaire de l'enfer de Facebook » par l'ONG.

Les utilisateurs doivent en effet expliquer pourquoi ils souhaitent se désinscrire, mais également « identifier chaque finalité pour laquelle Meta fait valoir un "intérêt légitime", puis expliquer pourquoi l'évaluation de Meta – qui n'est pas publique – était erronée dans leur cas particulier ». Il est très peu probable qu'un utilisateur normal soit en mesure d'argumenter efficacement sur ces points.

Ce pourquoi noyb « a conçu un outil permettant aux utilisateurs de se désengager de la publicité ciblée et de diverses autres revendications de Meta d'une manière simple et juridiquement valable ».

« Notre formulaire d'opt-out renverse la situation », explique Max Schrems, le fondateur de noyb : « C'est à Meta d'expliquer pourquoi il a un intérêt supérieur, et non à l'utilisateur [...], et Facebook doit traiter cette objection sans délai. »

Le formulaire réclame cela dit la désactivation de « tous les bloqueurs et extensions vie privée », mais aussi d'autoriser les pop-ups, ce qui nous a obligé à suivre la procédure sur notre téléphone portable, notre navigateur, connecté à Facebook, ne parvenant pas à activer la procédure de noyb.

Une fois connecté à Facebook, noyb a certes préparé le courriel d'opposition que l'ONG propose d'envoyer en notre nom. Las : comme d'autres, nous n'avons cela dit pas reçu le courriel de vérification que noyb était censé envoyer, afin de valider la procédure.