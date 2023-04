Une ONG allemande demande la création d’un CERN de l’IA

Laion (Large-scale Artificial Intelligence Open Network), une organisation à but non lucratif allemande, a mis en ligne OpenFlamingo un framework d’entraînement de grands modèles de langages.

Construit sur une « reproduction open source de Flamingo », un modèle développé par DeepMind (Alphabet), celui-ci est censé aider la recherche ouverte sur les modèles d’IA génératifs. Au même moment, Laion a lancé une pétition dans laquelle elle demande la création d’une infrastructure de recherche publique, open source et internationale, afin de faciliter la recherche en intelligence artificielle.

Le but : limiter la mainmise des entreprises privées sur le sujet et œuvrer pour la transparence et la sécurité des modèles ainsi mis au point.

La proposition est inspirée du fonctionnement du CERN, l’organisation européenne pour la recherche nucléaire. C’est là que travaillait Tim Berners-Lee lorsqu’il a mis au point le world wide web.