Des employés de Tesla ont partagé entre eux des images privées de clients

Reuters a mené une enquête auprès des salariés de Tesla et a découvert que certains ont pris l'habitude de partager entre eux, sur leur messagerie interne, des vidéos et photos obtenues par les caméras embarquées par les voitures de la marque et montrant des clients dans des diverses situations de vie privée.

L'agence de presse américaine explique que les employés se sont partagé des vidéos de chiens, de panneaux de signalisation amusants mais aussi des vidéos relevant de la vie privée comme celle d'un homme s'approchant de sa voiture complètement nu, des accidents ou des scènes d'énervement au volant.

L'enquête de Reuters repose notamment sur les témoignages de plus d'une douzaine d'anciens salariés de Tesla sur plus de 300 contactés. Tous ont préféré rester anonymes.

L'agence relève que Tesla assure pourtant à ses clients que leur vie privée « est et sera toujours extrêmement importante pour nous » et que les caméras qu'elle utilise sont « conçues dès le départ pour protéger votre vie privée ». L'entreprise automobile n'a pas voulu répondre aux journalistes de Reuters.

Selon un ancien salarié, certaines vidéos semblaient avoir été enregistrées alors que les voitures étaient éteintes et garées. « Nous pouvions voir l'intérieur des garages et des propriétés privées des gens » explique à Reuters un autre. L'agence précise qu'il y a plusieurs années, Tesla pouvait recevoir des vidéos enregistrées alors que le véhicule était éteint si les clients avaient donné leur accord, mais qu'elle a arrêté de le faire.

Reuters explique aussi que si Tesla déclare que les « enregistrements des caméras restent anonymes et ne sont pas liés à vous ou à votre véhicule » dans son Avis de confidentialité, sept anciens employés de l'entreprise lui ont indiqué qu'un programme donnait les localisations des enregistrements.