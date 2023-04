Steam se prépare à abandonner plusieurs vieux macOS et Windows

Valve va se débarrasser du support de plusieurs systèmes anciens, notamment sur Mac. Les versions El Capitan (10.11) et Sierra (10.12) seront ainsi abandonnées le 1er septembre, nécessitant au minimum High Sierra (10.13) pour pouvoir s’en servir (et les jeux qui vont avec).

L’éditeur a un peu attendu, car Steam se sert de Chromium pour afficher le contenu de la boutique et les pages de jeux. Or, Chromium a supprimé ce support avec sa version 104 sortie l’année dernière.

On peut se demander si cela signifie une compilation Apple Silicon pour bientôt, car Steam fonctionne dans un état assez honteux sur les Mac équipés de puces M1 et M2. Les bugs y sont légion et les performances catastrophiques.

Côté Windows, il y aura un peu plus de temps : Windows 7 et 8.1 ne seront plus supportés par Steam le 1er janvier 2024. Sur cette plateforme, il faudra donc une mouture 10 ou 11 pour continuer à s’en servir.

C’est ici aussi la conséquence du cycle de développement de Chromium, qui a abandonné ce support au cours des derniers mois.