Chrome 113 débarque en bêta avec le support de WebGPU

WebGPU est initialement une technologie proposée par Apple et devenue depuis un standard, auquel collaborent Google, Mozilla et Microsoft notamment. Il propose, entre autres, un accès direct au matériel, à l’instar de DirectX 12, Metal et Vulkan.

Son arrivée dans Chrome représente une étape majeure dans sa diffusion, pour des raisons évidentes de parts de marché. WebGPU pourrait donc jouer un rôle important bientôt, notamment en réduisant de manière importante la charge du JavaScript ou pour des calculs liés à l’IA.

Cette prise en charge est disponible en bêta pour Windows, macOS et ChromeOS. Les versions Android et Linux de Chrome arriveront peu de temps après.

Dans le sillage de Chrome, tous les autres navigateurs basés sur Chromium incorporeront ce support. Firefox et Safari devraient bientôt proposer WebGPU eux aussi.