Exposition aux ondes (DAS) : Boulanger rappelle le feature phone Clap 20+... pour le mettre à jour

L'Agence nationale des fréquences prélève régulièrement dans le commerce des smartphones puis mandate un laboratoire indépendant pour vérifier que les niveaux de DAS sont conformes à la réglementation. Il arrive que des terminaux dépassent les valeurs limites, l'ANFR met alors en demeure le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché de corriger le tir.

C'est le cas du Essentiel B Clap 20+ de Boulanger. Le DAS tronc (à une distance de 5 mm) est mesuré à 2,73 W/kg au lieu de 2 W/kg maximum, contre 4,14 W/kg pour le DAS membre (au contact), alors qu'il ne doit pas dépasser les 4 W/kg. Résultat des courses, « l’ANFR a mis en demeure la société Boulanger, responsable de la mise sur le marché de ce téléphone, de prendre toutes les mesures appropriées pour mettre fin aux non-conformités constatées sur les équipements actuellement sur le marché ainsi que ceux déjà commercialisés ».

Comme la plupart des autres sociétés dans une telle situation, Boulanger a décidé de déployer une mise à jour logicielle (3026X_1UFR_V1.6.) pour réduire la puissance d'émission du smartphone, et ainsi faire baisser le DAS. L'ANFR, de nouveau via un laboratoire indépendant, confirme que cela règle le souci. Les DAS tronc et membre passent respectivement à 1,22 et 2,5 W/kg.

Par contre, fait étonnant (une première à notre connaissance), cette mise à jour logicielle « n’est toutefois pas téléchargeable par l’utilisateur directement ». Or, la mise en demeure de l'ANFR stipule que le correctif doit pouvoir s'appliquer aux téléphones déjà en circulation. Boulanger « a donc également pris la décision de mettre en place une procédure de rappel de tous les téléphones vendus en France afin que l’installation du correctif puisse être réalisée manuellement ».

Les propriétaires d'un Clap20+ doivent donc prendre contact avec la société via un email dédié : retourclap20@ingrammicro.com, en précisant leurs coordonnées (nom, prénom, adresse et numéro de téléphone). La procédure de rappel est ouverte jusqu’au 30 juin.