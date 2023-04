Les ministres australiens interdits de TikTok à leur tour

Le ministère de la justice australien a annoncé l'interdiction de l'usage de l'application TikTok sur les appareils professionnels gouvernementaux du pays, explique l'AFP.

Après être devenu tricarde à la Commission européenne, au gouvernement canadien et dans les agences fédérales américaines, l'application chinoise est donc dans le viseur australien. La décision aurait été prise sous les conseils des services de renseignement australiens et devrait s'appliquer « dès que possible » a indiqué le ministre de la Justice.

Cette décision est motivée notamment par la loi chinoise de 2017 permettant aux autorités l'accès aux données personnelles relevant de la sécurité nationale détenues par des entreprises du pays.

Selon l'AFP, TikTok voit ces interdictions comme « enracinées dans la xénophobie » et affirme ne pas dépendre du gouvernement chinois.

Si l’interdiction ne concerne pas les agences et entreprises publiques australiennes, le groupe public d’information ABC News se pose des questions sur l’utilisation de TikTok en son sein, explique le Guardian.