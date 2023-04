Teams va se doter d’un bouton… « Marquer tout comme lu »

Les utilisateurs de Teams ont de quoi se réjouir actuellement. La semaine dernière, Microsoft a présenté la prochaine version majeure de son application de messagerie, avec à la clé des hausses significatives de performances et plusieurs nouvelles fonctions.

Neowin a cependant noté qu’une autre fonction allait arriver le mois prochain, du moins si l’on en croit la feuille de route de Microsoft, qui l’a ajoutée lundi : un bouton « Marquer tout comme lu » pour les notifications. Le bouton arriverait dans les versions Windows et Mac du client le mois prochain, sans plus de précisions pour l’instant.

L’ajout devrait se révéler d’autant plus pratique que Teams a parfois du mal à purger ces signalements, notamment les réactions aux messages et les appels manqués, obligeant parfois à faire des allers et retours entre les pages pour qu’il veuille bien les prendre en compte. Tant qu’elles ne sont pas effacées, l’icône de l’application affiche un badge avec des évènements en attente dans la barre des tâches.