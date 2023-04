Partage de données : le Nearby Share de Google disponible en bêta sur Windows

Cette fonction est arrivée en 2020 sur Android et permet, à l’instar d’AirDrop chez Apple, de partager des données avec les appareils proches. L’année dernière, la procédure avait même été simplifiée pour les appareils d’une même personne, Google ayant supprimé les demandes d’autorisation.

Comme le rappelle MacG, une version Windows avait été présentée l’année dernière au CES, sans que Google donne ensuite de nouvelles. En voilà, justement : une bêta est disponible.

Elle prend la forme d’une petite application permettant aux appareils Android environnants de repérer le PC. L’inverse est possible : on peut faire glisser un ou plusieurs fichiers dans l’application pour les envoyer à un appareil à proximité. Le Bluetooth et le Wi-Fi doivent être activés.

Comme avec la version Android, la visibilité peut être modifiée. Par exemple, pour la limiter à ses propres appareils, auquel cas le PC n’apparaîtra pas pour les autres et aucune autorisation ne sera demandée pour les transferts.

L’application en bêta est compatible avec Windows 10 et 11, mais sur PC x86 uniquement. Google n’indique pas si les machines ARM seront prises en charge à l’avenir.