La Commission européenne ouvre une enquête approfondie sur la fusion entre Orange et MasMovil

Alors qu’elle a fini par donner son feu vert, sous condition, au rachat des opérateurs belges VOO et Brutélé par Orange, la Commission ouvre une enquête approfondie sur une opération en cours en Espagne.

Elle rappelle qu’« Orange et MasMovil sont respectivement les deuxième et quatrième opérateurs les plus importants sur les marchés de détail et de gros des services fixes à haut débit et des services mobiles en Espagne ». Avec cette fusion, elle « craint que l'opération ne réduise la concurrence ».

Une enquête préliminaire a déjà eu lieu, avec les conclusions suivantes : « Orange et MasMovil sont des concurrents proches sur les marchés espagnols de la fourniture au détail : i) de services de télécommunications mobiles ; ii) de services d'accès fixe à haut débit ; et iii) d'offres groupées "multiple-play", y compris des services convergents fixe-mobile ».