La Dinum va voir son budget amputé de 40 %, celui d'Etalab plafonné à 500 000 euros

La Direction interministérielle du numérique (Dinum) va voir son budget amputé de 40 %, a appris La Lettre A. Et ce, alors que « le projet de loi de finances 2023 prévoyait pourtant l'octroi de crédits supplémentaires, à hauteur de 5,2 millions d'euros », et qu'elle avait obtenu « 40 équivalents temps plein supplémentaires mi-février pour étoffer ses équipes et donner davantage d'envergure à son action interministérielle » :

« Mise au pain sec et à l'eau, la mission Etalab, chargée de l'ouverture des données publiques dans l'administration, devra tenir l'année avec un budget plafonné à 500 000 €. Une partie de cette mission sera récupérée par l'opérateur data.gouv.fr. »

L'arbitrage budgétaire aurait été annoncé en interne il y a une quinzaine de jours, alors que la Dinum aurait enregistré une trentaine de départs, sur 183 agents au total, depuis la nomination de sa nouvelle directrice Stéphanie Shaer en septembre dernier, suite du départ de Nadi Bou Hanna.