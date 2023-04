La plateforme française uTip.io de financement participatif en liquidation judiciaire

uTip.io, qui se voulait plus éthique que Patreon ou Tipee, a été placée en liquidation judiciaire ce 23 mars 2023, rapporte Frandroid.

« En tout, la plateforme revendique 50 000 créateurs et créatrices inscrits pour 3 000 000 soutiens mensuels », explique Stanislas Mako, fondateur et patron de uTip, avec une croissance de « +100 % sur l’année précédente et des projections de croissance à +50 % sur l’année suivante ».

Mais uTip rencontrerait des problèmes avec Mangopay, l’intermédiaire financier qui récolte les dons et permet le paiement des créateurs et créatrices, à cause d'une créatrice de contenus pour adultes, interdits par les CGU de Mangopay, mais également de uTip.

Son patron dit avoir fait le nécessaire « le plus vite possible », mais peine à communiquer avec Mangopay, revendu en 2022 par le groupe Crédit Mutuel Arkéa au fonds d’investissement américain Advent International, et qui n'a pas non plus répondu à Frandroid.

Dans l'impossibilité de régler ses factures, uTip vient d'annoncer sur Twitter la fermeture de sa plateforme ce 4 avril. Les dons seront impossibles, mais les créateurs pourront retirer le solde de leurs cagnottes, ainsi que la liste de leurs abonnés.

La plateforme pourrait encore être rachetée, et des discussions ont déjà eu lieu avec d’autres plateformes, « mais elles tournent généralement court quand le problème avec Mangopay survient ».