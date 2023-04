Sundar Pichai promet d’améliorer son IA Bard : « Nous avons clairement des modèles plus performants »

Dans la course aux chatbot, Google est arrivée il y a quelques jours seulement avec Bard, en préversion.

Nos confrères de The Verge expliquent que les comparaisons avec ChatGPT d’OpenAI et le chatbot Bing de Microsoft n’étaient « pas flatteuses » pour Bard. Dans une interview au podcast Hard Fork du New York Times, Sundar Pichai est venu jouer les pompiers.

« Très bientôt, peut-être pendant la mise en ligne de ce [podcast], nous mettrons à niveau Bard vers certains de nos modèles PaLM [Pathways Language Model, ndlr] les plus performants, ce qui apportera plus de capacités ; que ce soit dans le raisonnement, le codage, les réponses aux questions de mathématiques. Vous verrez donc des progrès au cours de [cette] semaine ».

Sundar Pichai joue aussi la carte de la prudence pour expliquer le « retard » de son intelligence artificielle : « Pour moi, il était important de ne pas mettre en place un modèle plus performant avant de pouvoir nous assurer que nous pouvions bien le gérer ».

Rappelons que les grands modèles de langage inquiètent plusieurs institutions et autorités à travers le monde, la CNIL italienne a même pris la décision de bloquer ChatGPT sur fond de non-respect du RGPD.