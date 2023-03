L'agence de défense américaine va lancer ses premiers satellites

La Space Development Agency (SDA), agence spatiale rattachée au département américain de la Défense, devrait lancer ce vendredi 31 mars ses 10 premiers satellites. Déjà à bord de la Falcon 9 de Space X, ils devaient même décoller jeudi 30, mais la fusée a subi un arrêt automatique « juste avant T-0 » a tweeté le fabricant du lanceur. Un nouveau lancement aura donc lieu ce vendredi à 16:29 heure française.

L'idée de la SDA est de construire, pour son premier gros projet depuis sa création, une constellation de satellites en orbite basse capable de faire du transport de données, mais aussi de la surveillance antimissile, explique Space News. Selon le site, « la mise en orbite de satellites dans les trois ans suivant leur commande et pendant une pandémie mondiale constituerait un accomplissement remarquable pour la jeune agence » qui n'existe que depuis 2019.

Falcon 9 devrait rejoindre une orbite polaire à 1000 kilomètres d'altitude et déployer les satellites sur 2 plans orbitaux. 8 des 10 satellites transportés sont des satellites de communication fabriqués par York Space Systems et les deux autres sont des satellites fabriqués par Space X et Leidos et portant des capteurs infrarouges pour la détection de missiles hypersoniques.

Deux autres satellites de communication devraient rejoindre la constellation en juin. Celle-ci devrait être gérée au sol par le Naval Research Laboratory.