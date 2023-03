Les câbles sous-marins, enjeux des tensions américano-chinoises

Les câbles internet sous-marins sont maintenant connus pour faire parties des intérêts politico-économiques importants dans le monde du numérique. Reuters raconte comment les États-Unis et l'entreprise SubCom LLC ont mis la main sur le contrat commercial du câble sous-marin SeaMeWe-6 qui relie Marseille à Singapour en passant par le Nil et Djibouti alors que l'entreprise chinoise HMN devait décrocher le contrat.

SubCom a commencé à poser les câbles en février dernier et devrait avoir fini en 2025. Mais en 2020, le projet financé par une douzaine de multinationales dont Orange, Microsoft mais aussi China Telecom, China Mobile et China Unico, était sur le point de revenir à HMN.

Pour éviter l'espionnage qu'aurait pu mettre en œuvre l'état chinois à cette occasion, les États-Unis auraient mis la pression et ont conclu des arrangements commerciaux auprès de différentes entreprises impliquées dans les pays sur le chemin du câble.

Selon Reuters, l'Agence américaine pour le commerce et le développement (U.S. Trade and Development Agency, USTDA) aurait offert pour 3,8 millions de dollars de formations aux entreprises de télécommunications Telcom Egypt, Network i2i Limited, Djibouti Telecom, Sri Lanka Telecom et Dhivehi Raajjeyge Gulhun des Maldives. Cette pression aurait permis de retourner la décision au profit de l'entreprise américaine SubCom LLC.