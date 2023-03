La moitié des abonnés payants à Twitter Blue ont moins de 1 000 abonnés

Travis Brown, qui documente l'évolution des abonnés payants à Twitter Blue et estime leur nombre à 475 000, a dénombré plus de 220 000 (soit près de la moitié) recensant moins de 1 000 abonnés, mais également 78 000 (soit 16 %) qui en ont moins de 100, et même 2 270 qui n'en ont aucun, s'étonne Mashable.

Brown, qui relève que Twitter ne retirerait pas le badge « Blue verified » à ceux qui auraient cessé de payer, note que ces abonnés représenteraient moins de 0,2 % des 254 millions d'utilisateurs actifs de Twitter. Et que seuls 6 482 compte préalablement certifiés se sont abonnés à Twitter Blue afin de pouvoir profiter de ses autres fonctionnalités, dont le fait de pouvoir modifier ses tweets, ou de dépasser la limite de 280 caractères

Twitter devrait supprimer les badges des 420 000 comptes qui avaient préalablement été vérifiés ce 1er avril et, à compter du 15 avril, cesser de les mettre en avant dans l'onglet « Pour vous ».

Dans un courriel adressé aux employés de Twitter, Elon Musk a par ailleurs estimé la valorisation de l'entreprise, qu'il avait acheté 44 millliards de dollars il y a 5 mois, à 20 milliards de dollars, tout en espérant toujours parvenir à lui faire atteindre une valorisation de 250 milliards de dollars.