Incendie sur des batteries dans le datacenter Maxnod

Il est situé sur la commune de Saint-Trivier-sur-Moignans en Auvergne-Rhône-Alpes. L’incendie s’est déclaré hier matin et a nécessité l’intervention de dizaines de pompiers et d’engins sur le site pour le maitriser. Sur Twitter, Hugues (président et fondateur de l’opérateur alternatif Milkywan) a donné de nombreux détails.

Il explique tout d’abord que l’incendie concerne « le local batterie des panneaux photovoltaïques » et les photos sont impressionnantes. Vivien Gueant précise que « Maxnod produit plus d'énergie photovoltaïque qu'il en auto-consomme, il a donc décidé de stocker le surplus dans des batteries, pour alimenter le datacenter la nuit ».

Bonne nouvelle pour les serveurs : la salle est « intacte, [avec] un peu de suie » indique Hugues. Par contre, le réseau et la partie électrique sont hors service. Dans son cas, le « dérackage » des serveurs s’est terminé en début de soirée.

Il faut maintenant nettoyer les machines avant de les réinstaller ailleurs. C’est notamment le cas du serveur de l’incontournable forum Lafibre.info de Vivien Gueant ; le site est de nouveau opérationnel ce matin. Ce dernier précise qu’il s’agit d’un « petit » datacenter, avec une soixantaine de baies.