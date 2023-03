iOS 16.4, macOS 13.3 et autres : nouvelle vague de mises à jour chez Apple

Des mises à jour importantes ont été diffusées lundi soir à destination de toutes les plateformes Apple. La plus importante est – comme d’habitude – celle pour iOS.

L’un des plus gros ajouts est la prise en charge des notifications envoyées par les sites épinglés sur l’écran d’accueil. Ces notifications se gèrent comme sur les applications classiques et peuvent donc être refusées ou paramétrées. Elles s’afficheront en bandeau en haut de l’écran si l’on utilise l’appareil, ou sur l’écran verrouillé dans le cas contraire.

Autre changement important, iOS 16.4 ne réclame plus d’installer un certificat spécifique pour passer en mode bêta. Dans Réglages > Général > Mise à jour de logiciels, une nouvelle entrée permet de passer librement d’un canal à l’autre : Non (canal stable), Developer Beta ou Public Beta. À noter que l’on peut activer Developer Beta sans être muni d’un compte développeur. En revanche, les versions fournies sur ce canal sont plus instables que les bêtas publiques.

On peut citer également 21 nouveaux émojis, l’isolement de la voix pour les appels cellulaires (et non plus pour les seuls appels FaceTime audio/vidéo), l’arrivée d’un album Doublons dans les photothèques partagées iCloud, une option pour obscurcir automatiquement les vidéos clignotant beaucoup ainsi que divers apports mineurs, comme une animation pour tourner les pages dans Livres.

Côté macOS 13.3, la liste est beaucoup plus réduite. La mise à jour reprend en partie celle d’iOS 16.4 -émojis, album Doublons – et ajoute quelques autres, comme la prise en charge de VoiceOver dans les cartes de Météo.

Quant à watchOS 9.4, il y a essentiellement une nouveauté : le geste « Couvrir pour couper le son » n’affecte plus les alarmes.