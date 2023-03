Grâce à Webb, on sait qu’il fait environ 230 °C sur Trappist-1b durant la journée

Ce système planétaire, identifié il y a plusieurs années maintenant, se trouve à 40 années-lumière de nous environ et regroupe sept exoplanètes. Les chercheurs ont ensuite « pesés » avec précisions les astres

Aujourd’hui, les chercheurs utilisent le télescope spatial James Webb pour mesurer « l’énergie thermique dégagée sous forme de lumière infrarouge », via l’instrument MIRI (Mid-Infrared Instrument). Résultat des courses : il fait près de 230 °C côté jour de la première exoplanète Trappist-1b.

Les scientifiques ajoutent qu’il « s’agit de la première détection d’une forme quelconque de lumière émise par une exoplanète aussi petite et aussi froide que les planètes rocheuses de notre propre système solaire.

Autre résultat intéressant : les résultats indiquent « qu’il n’a pas d’atmosphère significative ». Avec Hubble, Spitzer et d’autres, les télescopes spatiaux n’avaient pas trouvé non plus de trace d’atmosphère, « mais n’ont pas été en mesure d’exclure une atmosphère dense ». Ce qui est le cas de Webb.