« Smart grids » : le CNRS revient sur les réseaux électriques plus « intelligents »

Avec une interview maison du chercheur Nouredine Hadjsaid, le Centre national pour la recherche scientifique détaille « les enjeux et les défis posés par ces nouveaux systèmes chargés d’optimiser l’équilibre entre production et consommation d’électricité ».

Il commence par planter le décor : « Le réseau français représente près d'1,5 million de km de lignes et de câbles électriques, soit plus de trois fois la distance entre la Terre et la Lune ». Mais il ne fait pas oublier que nous sommes aussi interconnectés avec nos voisins comme l’Allemagne ou la Belgique, eux-mêmes interconnectés à d’autres pays, etc.

On arrive ensuite au cœur du sujet, avec l’intelligence artificielle qui permet notamment « des bonds allant jusqu’à 70 % d’efficacité en plus sur la qualité des estimations de la consommation ».

Enfin, Nouredine Hadjsaid explique que « les chercheurs développent des systèmes toujours plus flexibles et réactifs. Nous disposons en tout cas d’un champ de recherche extraordinaire et d’une forte collaboration avec la globalité du secteur de l’énergie, en particulier face à l’indispensable intensification de l’électrification pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 ».