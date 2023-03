Rachat d’Activision-Blizzard : début de feu vert pour Microsoft au Royaume-Uni

La CMA (Competition and Markets Authority) dit avoir reçu de nouvelles preuves lui ayant prouvé que l’opération ne constituait pas un danger pour la concurrence.

Rappelons que ce rachat faisait craindre des restrictions importantes sur certaines licences. Sony était vent-debout contre les 69 milliards posés sur la table par Microsoft, par crainte notamment de ne plus voir un seul Call of Duty sortir sur PlayStation.

Cependant, l’avis de la CMA est préliminaire et pas tout à fait complet. L’Autorité doit encore se pencher sur le cas du cloud gaming. C’était l’autre crainte : que les licences soient toutes intégrées dans le Game Pass, et que d’autres services comme GeForce Now de NVIDIA en soient écartés.

Avec l’accord conclu récemment avec NVIDIA, il y a néanmoins peu de doutes sur la levée prochaine de ces craintes. Le Royaume-Uni rendra son verdict définitif le 26 avril. L’Union européenne fera de même le 22 mai.