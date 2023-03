Décès de Gordon Moore (co-fondateur d’Intel)

Le cofondateur d’Intel, Gordon Moore, est décédé vendredi à l’âge de 94 ans. Sa mort a été annoncée par son ancienne entreprise dont il fut le PDG de 1975 à 1987. Ce docteur en chimie, qui a d'abord travaillé dans le laboratoire du co-inventeur du transistor William Shockley, a fondé Intel en 1968 avec Robert Noyce et Andrew Grove.

Trois ans avant, il publie un article dans Electronics Magazine dans lequel il observe que la « complexité » des puces double tous les ans à coût constant et postule que ça sera le cas dans les 10 années suivantes. Cette prédiction, connue depuis sous le nom de « loi de Moore », a tenu bien au-delà, mais avec quelques adaptations sur cette « loi ». On retrouve une variante dans d'autres domaines, pour évoquer une situation ou un élément est doublé tous les 18 mois environ. Nous avions expliqué cela à l’occasion des 50 ans de cette « loi », en 2015.

Le New York Times revient sur tout son parcours. Le journal américain raconte, par exemple, que Gordon Moore a un jour confié que « bien avant Apple, l'un de nos ingénieurs est venu me voir pour me suggérer qu'Intel devrait construire un ordinateur pour la maison", se souvient-il. Je lui ai demandé : "Pourquoi diable quelqu'un voudrait-il un ordinateur chez lui ?" »