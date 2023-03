La flotte de satellites OneWeb au complet

OneWeb, le concurrent de Starlink, vient de finir sa constellation de 616 satellites, après l'envoi de 36 d'entre eux ce dimanche, explique Bloomberg. Ils ont été lancés par la fusée LVM3 de l'entreprise publique indienne NSIL depuis l'île de Sriharikota située dans l'état de l'Andhra Pradesh.

OneWeb possède maintenant assez de satellites en orbite pour offrir une couverture mondiale d'accès à internet. L'ouverture commerciale de cette connexion haut débit devrait se faire vers mai pour les entreprises et administrations américaines et l'offre devrait s'internationaliser d'ici à la fin de l'année.

C'est une bonne nouvelle pour l'entreprise qui était en faillite en 2020 et avait été rachetée par le géant indien Bharti Global Ltd. et le Royaume-Uni et dont la fusion avec Eutelsat est planifiée.