Thermalright HR-10 2280 : un imposant radiateur pour SSD M.2

Les mensurations du bloc sont assez imposantes avec 43,8 mm de hauteur (90,3 x 23,7 mm en largeur et longueur, contre 22 et 80 mm pour un SSD 2280). Il dispose de deux caloducs de 5 mm et affiche un poids de 85 grammes sur la balance.

Ce n’est pas le plus imposant radiateur pour SSD du fabricant. Le HR-09 2280 mesure 48 mm de hauteur, mais avec un seul caloduc de 6 mm. Il est par contre un peu plus léger avec 80 grammes « seulement ».

Et si vous en voulez toujours plus, alors le HR-09 2280 Pro grimpe à 74 mm de hauteur avec deux caloducs de 6 mm et un poids de 90 grammes.

Amazon propose le HR-09 2280 pour un peu plus de 14 euros, contre un peu moins de 16 euros pour la version Pro. Aucun tarif pour le moment concernant le HR-10.