Ghostwriter, l’IA d’Ubisoft qui écrit les dialogues des PNJ

Ubisoft annonce utiliser un outil d’intelligence artificielle pour écrire la première mouture des dialogues des personnages non joueurs (NPC, non playable characters en anglais) de ses jeux-vidéo.

Nommé Ghostwriter, l’outil sort tout droit de La Forge, l’entité de recherche et développement de l’entreprise qui s’intéresse depuis un certain temps aux applications possibles des technologies d’IA dans la création des jeux.

Ghostwriter « ne remplacera pas les scénaristes de jeux-vidéo », écrit Ubisoft dans son post de blog. L’outil est plutôt présenté comme une aide, alors que les jeux deviennent toujours plus grands et nécessitent toujours plus de discours dédié aux NPC pour les rendre réellement immersifs.

Ghostwriter produira de premiers jets que les scénaristes pourront ensuite choisir et affiner en fonction de leurs besoins.