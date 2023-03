Un label AQPF pour les entreprises spécialisées dans l’audit des réseaux FTTH

Le Cercle CREDO (Cercle de Réflexion et d'Étude pour le Développement de l'Optique), la SEML Innovance (Société d'Économie Mixte Locale) et l’association Avicca (Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel) expliquent que ce label concerne « l’ensemble de la chaîne, de la construction jusqu’à la maintenance ».

« Le nouveau label s’inscrit dans une démarche de qualité/pérennité des infrastructures de réseaux fibre, d’où son nom et son acronyme AQPF pour Audit – Qualité – Pérennité – Fibre », expliquent les partenaires.

Il vise à harmoniser les pratiques, qualifier les compétences et s’assurer de la qualité et pérennité des réseaux. Le label est attribué par une organisation indépendante sur la base de plusieurs critères. Une évaluation et un suivi seront assurés pendant deux ans, la durée de validité du label.

Aucune société ne semble certifiée pour le moment, mais on se demande quand même si ce label sera à même d'apporter un début de solution aux nombreux problèmes rencontrés dans le déploiement et la maintenance des réseaux en fibre optique.

Avicca et InfraNum ont jeté récemment l'idée d'un changement en profondeur avec un « Good Deal » dont les contours et les détails restent à définir.