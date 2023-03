En Belgique, durcissement de la régulation de la publicité sur les cryptomonnaies

En Belgique, l’autorité des marchés et des services financiers (FSMA) durcit le ton contre les acteurs de l'écosystème crypto.

Publiée le 17 mars 2023 et destinée à entrer en vigueur le 17 mai, la nouvelle régulation de l’autorité financière vise à protéger les citoyens contre les risques inhérents aux placements en cryptoactifs.

Le texte oblige désormais la publicité pour des « monnaies virtuelles » à remplir trois obligations : une de publicité « correcte et non trompeuse », une consistant à ajouter des mentions obligatoires signalant les risques de ces actifs, et enfin une obligation de notification à la FSMA pour les campagnes de masse (visant 25 000 personnes ou plus).

En l’occurrence, chaque campagne devra afficher le texte « Monnaie virtuelle, risques réels. En crypto seul le risque est garanti » et inclure un lien ou une référence renvoyant au détail plus précis des risques encouru.

En parallèle, la FSMA travaille à de nouveaux matériaux éducatifs pour sensibiliser aux questions spécifiques aux monnaies virtuelles. Le dispositif est pensé en particulier pour un public jeune.