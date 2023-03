Rachat des opérateurs belges VOO et Brutélé par Orange : feu vert de l'Europe, sous conditions

En aout dernier, la Commission européenne faisait part de ses craintes sur cette opération et avait décidé de lancer une enquête approfondie.

Elle vient de donner son accord, mais « cette autorisation est subordonnée au respect intégral d'une série d'engagements proposés par Orange », précise l'institution. L'opérateur s'est ainsi engagé sur plusieurs points :

« À garantir, pendant au moins 10 ans, l'accès de Telenet : à l'infrastructure de réseau fixe existante qu'elle s'apprête à racheter à VOO et à Brutélé en Région wallonne et dans certaines parties de Bruxelles, et au futur réseau de fibre optique jusqu'à l'abonné («FTTP») d'Orange, que celle-ci prévoit de déployer au cours des prochaines années, ce qui rendra les engagements adaptés aux évolutions futures ».

Telenet est, pour rappel, une filiale de Liberty Global, l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le nord de la Belgique. Pour la Commission, « ces engagements remédient entièrement aux problèmes de concurrence relevés par la Commission ». Tous les détails se trouvent ici.