TypeScript 5.0 se restructure autour d’ECMAScript

Le langage open source a été créé par Microsoft comme un surensemble syntaxique de JavaScript, avec un typage fort. La version 5.0, disponible depuis peu, est une mouture majeure, avec de vastes travaux de restructuration.

Le plus gros changement dans le langage est donc une restructuration sur la base des modules ECMAScript, qui est un ensemble de normes. Conséquemment, les paquets TypeScript récupérés par npm install sont plus petits de 46 % en moyenne et les temps de construction doivent être réduits de 10 à 25 %.

TypeScript 5.0 introduit également plusieurs nouveautés importantes, comme les décorateurs d’ECMAScript, des fonctions que l’on peut appeler sur des classes, des éléments de classe ou même d’autres formes de syntaxe JavaScript.

Autre ajout significatif, les paramètres de type const. Ils viennent contrebalancer un problème rencontré par certains développeurs avec le langage, quand ils ont besoin d’un type d’objet plus spécifique. Désormais, on peut ajouter un modificateur const à une déclaration de paramètre pour qu’il soit la valeur par défaut.