Rufus 3.22 bêta peut désactiver BitLocker, mais supprime le téléchargement de Windows 7

Nouvelle bêta pour cet utilitaire, devenu l’un des incontournables des bidouilleurs en environnement Windows.

Il permet pour rappel de concevoir sa propre clé d’installation, avec de nombreux paramètres de personnalisation. Pour Windows 11 par exemple, il peut désactiver les prérequis tels que les 4 Go de mémoire minimums, Secure Boot, TPM ou encore le compte Microsoft. Attention cependant avec ces retraits, car Microsoft peut durcir le ton à tout moment.

La nouvelle bêta vient ajouter dans ces options la possibilité de couper BitLocker automatiquement. On note également plusieurs améliorations, comme l’accélération matérielle des algorithmes SHA-1 et SHA-256 pour les processeurs la supportant, ou encore la possibilité de garder les journaux entre plusieurs sessions (via Ctrl + P).

Outre plusieurs corrections de bugs, Rufus 3.22 sera la première version à supprimer la capacité de télécharger l’image ISO de Windows 7. L’utilitaire a résisté, mais il y a un bon moment maintenant que le système n’a plus aucun support.