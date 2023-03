Sans donner d’explication, la date est passée du 25 avril au 22 mai. Cette opération à 69 milliards d’euros a été annoncée en janvier dernier.

De son côté, Microsoft continue son opération séduction : « Nous avons tenu notre promesse de proposer Call of Duty à des joueurs d’autres machines, avec des accords sur la console Nintendo et les services de streaming de Nvidia, Boosteroid et Ubitus », explique un porte-parole à Reuters.