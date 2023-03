Podium des brevets 2022 : Safran, Stellantis et le CEA

Selon l’INPI, Safran, Stellantis et le CEA étaient les trois plus gros déposants de brevets de l'année 2022. Si Safran et Stellantis étaient déjà sur les deux premières places en 2021, les deux entreprises passent sous la barre symbolique des 1 000 brevets déposés dans l'année, avec 931 pour Safran et 924 pour Stellantis. Valeo a déposé près de 200 brevets de moins que l'année d'avant, ce qui permet au CEA d'être le troisième déposant en 2022, avec 672 brevets.

Ce palmarès correspond aux publications liées aux demandes déposées entre les 1er juillet 2020 et 30 juin 2021, en plein cœur de la crise du Covid-19. Le directeur général de l’INPI, Pascal Faure, pointe un autre fait marquant : « la position confortée de la recherche publique. Le nombre d’organismes publics et leurs rangs se consolident au fil des années ».

15 établissements de recherche, d’enseignement supérieur et établissements de l’État (RESE) sont présents dans le top 50 (contre 12 l’an dernier), dont 12 organismes de recherche.