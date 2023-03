Escroqueries en ligne : Thésée a reçu 68 000 plaintes et 16 500 signalements en un an

La plateforme Thésée, dédiée aux escroqueries sur Internet, a été lancée l’an passé par la police. Elle a reçu 68 000 plaintes et 16 500 signalements en un an, rapporte 20 minutes, « si bien que le nombre d’enquêteurs de l’OCLCTIC dédiés est passé de 15 à 32 en quelques mois » :

« Dans plus de la moitié des cas, les arnaques s’appuient sur de faux sites de vente ou de faux vendeurs. Et selon les saisons, elles portent sur l’aménagement intérieur, l’électroménager, les salons de jardins ou les barbecues. Les locations saisonnières représentent également 10 % des signalements. »

L'un de ses principaux avantages seraient de permettre à la police de regrouper des plaintes et signalements qui, du fait des faibles montants de leurs préjudices respectifs, ne pouvaient pas forcément être traités jusqu'alors.

« Avant, il n’y avait quasiment jamais d’enquêtes sur ces petites arnaques, tout simplement parce que c’était impossible », explique la commissaire-divisionnaire Cécile Augeraud, qui dirige l’office de police judiciaire chargé de la lutte contre la cybercriminalité (OCLCTIC).

Thésée permet en effet de répertorier les victimes, « car rares sont celles à se déplacer pour porter plainte pour quelques dizaines, voire centaines d’euros perdus », de recouper les modus operandi et de mesurer l'ampleur des préjudices subis :

« On ne peut pas mobiliser des enquêteurs pour une arnaque isolée avec un faible préjudice, explique le commissaire-divisionnaire. En revanche, si on recoupe les différentes escroqueries, on mesure mieux l’ampleur du phénomène et on peut travailler beaucoup plus efficacement dessus. »

Thésée aurait aussi permis d'avancer sur certaines escroqueries sentimentales, pour des préjudices autrement importants : 23 dossiers seraient en cours d'instruction, pour un préjudice moyen de 150 000 euros, l'une des victimes ayant même été dépouillée de 711 000 euros.