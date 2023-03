L’UE et l’OTAN lancent leur task force sur la résilience des infrastructures critiques

« Les défis auxquels la sécurité et la résilience de l'Union européenne sont confrontées deviennent de plus en plus complexes et dynamiques. Divers acteurs mettent constamment à l'épreuve notre résilience, cherchant à exploiter l'ouverture, l'interdépendance et la connectivité de nos sociétés et de nos économies », explique la Commission européenne.

Cette task force a été annoncée en janvier par la présidente de la Commission et le secrétaire général de l'OTAN et, « aujourd'hui, nous avons lancé avec succès la première réunion ».

Quatre principaux axes sont au programme : l'énergie, les infrastructures numériques, les transports et l'espace.